Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Efeler Ligi final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Serinin ilk maçını kazanarak avantajı eline geçiren Ziraat Bankkart, deplasmanda farkı açmak istiyor. Kendi seyircisi önünde parkeye çıkacak olan Galatasaray HDI Sigorta ise seriye denge getirmek için mutlak galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı bu dev maratonda ikinci perde İstanbul’da açılıyor. İşte Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maçının detayları!

Efeler Ligi'nde sezonun en büyüğünü belirleyecek final serisinde ikinci randevu heyecanı yaşanıyor. Serinin Ankara'da oynanan ilk müsabakasını 3-1 kazanan Ziraat Bankkart, İstanbul deplasmanına moralli geliyor. Ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta ise taraftar desteğini arkasına alarak ilk maçın rövanşını almayı ve seride durumu 1-1'e getirmeyi amaçlıyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin şampiyonluk kürsüsüne çıkacağı bu zorlu seride, her puanın önemi büyük. İşte Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maçının canlı yayın bilgileri!

GALATASARAY HDI SİGORTA-ZİRAAT BANKKART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Efeler Ligi final serisinin ikinci karşılaşması, 24 Nisan Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadelenin başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

GALATASARAY HDI SİGORTA-ZİRAAT BANKKART MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yolundaki bu kritik randevu, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

Derbide sahada olacak mı? Osimhen...
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan 11 Süper Lig ekibine ceza PFDK'dan 11 Süper Lig ekibine ceza 12:32
Mustafa Yumlu: Çok büyük bir aile olduk Mustafa Yumlu: Çok büyük bir aile olduk 12:07
G.Saray'da Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı yapılacak G.Saray'da Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı yapılacak 11:39
TUR'a katılan takımlar açıklandı! TUR'a katılan takımlar açıklandı! 11:11
Derbide sahada olacak mı? Osimhen... Derbide sahada olacak mı? Osimhen... 11:05
"Ben bu ödülü herkes için alıyorum" "Ben bu ödülü herkes için alıyorum" 10:32
Daha Eski
Raptors, Cavaliers karşısında seriyi 2-1'e getirdi! Raptors, Cavaliers karşısında seriyi 2-1'e getirdi! 10:25
"Hiç mi utanç duymuyorsunuz" "Hiç mi utanç duymuyorsunuz" 10:08
Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? 09:19
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 09:07
RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! 08:42
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi 08:39