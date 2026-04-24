Udinese'den Zaniolo açıklaması! "Bu bizim kararımız ve..."
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Gianluca Nani konuştu. Nani, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacaklarına dair de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 14:00
"Zaniolo'nun teknik kalitesi konusunda hiç şüphemiz yoktu. Bizde iyi performans gösterdi ve kalmak istediğini belirtiyor, bu yüzden bu yönde ilerleyeceğiz."
"Kapımızı çalanlara nazik davranırız, onlara bir fincan çay ikram ederiz ama Zaniolo'yu satmayız. Onu tutmak için satın alacağız. Tabii ki piyasa dinamikleri bazen garip ve ani gelişebilir, ancak hem bizim hem de oyuncunun iradesi birlikte devam etmek yönünde."
"Satın alma opsiyonumuz var ancak şu an bundan bahsetmek için henüz erken. Bu bizim kararımız ve seçme şansınız olduğunda avantajlı konumdasınız. Şu anda başka şeylere odaklanmış durumdayız.
Bir oyuncuyu aldıktan sonra asıl işimiz başlar.
Onu bulmak ve transfer etmek kadar, yönetmek de çok önemli. Çünkü oyuncuyu en üst seviyede performans gösterebileceği şartlara sokmanız gerekir.
İyi performans göstermesi ve istenmeyen olaylara karışmaması, bir gelişim sürecinde normal karşılanması gereken şeylerdir. Her zaman daha iyisini yapmalı.
Çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu olduğu için kendisinden çok şey beklemeli. Biz ona büyük seviyeye dönmesi için yardımcı olduk. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip kazanabilecek kalitede."
