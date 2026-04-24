Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin menajerinden resmi açıklama! Fenerbahçe ve transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Kosovalı yıldızın menajeri Utku Cenikli, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 18:01
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

Kritik maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Çok sayıda bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, önceliği stoper ve forvet transferlerine verdi.

Özellikle bu sezon hücum hattında sorun yaşayan Kanarya'nın yeni sezon öncesi en az iki golcü transferi yapması bekleniyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biriyse Vedat Muriqi oldu.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de eski yıldızıyla ilgilenmiş ancak Mallorca'nın Kosovalı yıldızı bırakmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE İDDİALARINI DOĞRULADI

Deneyimli santrfor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalim vardı ama kulübümden izin çıkmadı. Kulüp satmak isteseydi olurdu, olmadı." ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe, Muriqi için sezon sonunda bir kez daha nabız yoklamayı planlarken; 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Utku Cenikli'den oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklama geldi.

"İLGİ VAR"

AS'a konuşan Cenikli, "Valencia maçındaydım. Muriqi'yi görmeye gittim. Daha önce de ziyaret etmiştim. Olası bir transferle ilgili somut bir gelişme yok. Vedat kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Mallorca'da çok seviliyor. Kulübüne sadık ve kalan maçları başarıyla tamamlamak istiyor. Ona ilgi var; harika bir sezon geçiriyor, ancak şu anda tamamen Mallorca'ya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 31 maçta 21 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki golcünün, güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Vedat Muriqi, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmiş ve sezon sonu 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

