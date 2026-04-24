Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Formula 1 paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Formula 1'e ilişkin, "İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak." ifadesini kullandı.

İŞTE CEVDET YILMAZ'IN PAYLAŞIMI

"Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye GP Tanıtım Programı'nda müjdesini verdiği efsane Formula 1, evine geri dönüyor. İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun."