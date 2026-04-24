Ziraat Türkiye Kupası
Ünlü menajer açıkladı! Galatasaray'da Osimhen için tarihi bonservis

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı son günlerde Barcelona ve Real Madrid ile anılan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wolfsburg'da oynadığı dönemde Nijeryalı yıldızı temsil eden menajerlik şirketinin ortağı ve aynı zamanda FIFA menajeri olan Mithat Halis, golcü futbolcuyla ilgili gündemi sarsacak bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 18:43
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz sezon Al-Hilal ve birçok Avrupa devinin kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılı takıma bonservisiyle birlikte transfer olmuştu.

Galatasaray forması altındaki başarılı performansını sürdüren 27 yaşındaki forvetle Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği iddia edilmişti.

Wolfsburg'da oynadığı dönemde Osimhen'i temsil eden menajerlik şirketini ortağı olan FIFA menajeri Mithat Halis, golcü futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AS'a konuşan Halis, Nijeryalı yıldızın Real Madrid'e transferinin çok "gerçekçi" olduğunu belirtti.

Mithat Halis, Barcelona'yı da adaylar arasında göstererek, Nijeryalı oyuncunun Lewandowski'nin yerini alabileceğini umduğunu ifade etti.

"TRANSFERİ 100 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR"

Halis açıklamasında, "Osimhen'in transferi çok gerçekçi. Hatta 100 milyon Euro'yu bile aşabilir. Transferi Real Madrid ve Barcelona arasında olabilir. Barcelona, Lewandowski'den vazgeçti. Real Madrid'in ise santraforu yok. Karim Benzema zamanından beri santrafora sahip değiller. Mbappe ve Vinicius'u forvet olarak oynatmak zorunda kalıyorlar. Eğer Osimhen'i transfer ederlerse, Mbappe ve Vinicius doğal pozisyonlarında, kanat oyuncusu olarak oynayacak ve daha etkili olacaklar. Victor Osimhen, Real Madrid için çok işlevsel bir oyuncu olurdu." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 19 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer...
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan’dan ekonomide dev hamle: Vergi indirimi ve yatırım teşvikleri geliyor
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi!
G.Saray'a transferde müjde! Salah... G.Saray'a transferde müjde! Salah... 19:16
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 18:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Formula 1 paylaşımı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Formula 1 paylaşımı 18:19
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 18:01
Prestianni'nin cezası belli oldu! Prestianni'nin cezası belli oldu! 17:48
Zeynep Sönmez Madrid Açık’ta üst tura yükseldi! Zeynep Sönmez Madrid Açık’ta üst tura yükseldi! 16:33
Daha Eski
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! 16:30
Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 16:05
Trabzonspor Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı Trabzonspor Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı 15:43
Formula 1 CEO’sundan Başkan Erdoğan'a övgü! Formula 1 CEO’sundan Başkan Erdoğan'a övgü! 15:38
Türkiye'de 6 yıl sonra F1 heyecanı yaşanacak! Türkiye'de 6 yıl sonra F1 heyecanı yaşanacak! 15:32
Bakan Bak'tan Formula 1 paylaşımı! Bakan Bak'tan Formula 1 paylaşımı! 15:21