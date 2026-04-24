Ünlü menajer açıkladı! Galatasaray'da Osimhen için tarihi bonservis
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı son günlerde Barcelona ve Real Madrid ile anılan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wolfsburg'da oynadığı dönemde Nijeryalı yıldızı temsil eden menajerlik şirketinin ortağı ve aynı zamanda FIFA menajeri olan Mithat Halis, golcü futbolcuyla ilgili gündemi sarsacak bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 18:43
Wolfsburg'da oynadığı dönemde Osimhen'i temsil eden menajerlik şirketini ortağı olan FIFA menajeri Mithat Halis, golcü futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AS'a konuşan Halis, Nijeryalı yıldızın Real Madrid'e transferinin çok "gerçekçi" olduğunu belirtti.
Mithat Halis, Barcelona'yı da adaylar arasında göstererek, Nijeryalı oyuncunun Lewandowski'nin yerini alabileceğini umduğunu ifade etti.
"TRANSFERİ 100 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR"
Halis açıklamasında, "Osimhen'in transferi çok gerçekçi. Hatta 100 milyon Euro'yu bile aşabilir. Transferi Real Madrid ve Barcelona arasında olabilir. Barcelona, Lewandowski'den vazgeçti. Real Madrid'in ise santraforu yok. Karim Benzema zamanından beri santrafora sahip değiller. Mbappe ve Vinicius'u forvet olarak oynatmak zorunda kalıyorlar. Eğer Osimhen'i transfer ederlerse, Mbappe ve Vinicius doğal pozisyonlarında, kanat oyuncusu olarak oynayacak ve daha etkili olacaklar. Victor Osimhen, Real Madrid için çok işlevsel bir oyuncu olurdu." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 19 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
