UEFA'nın Benficalı futbolcu Prestianni'ye verdiği ceza belli oldu!

UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle 6 maç men cezası kararı verdi. İşte ayrıntılar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 17:48
UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair ı"rkçılık iddialarını" karara bağladı.

6 MAÇ MEN CEZASI

Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.

Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Vinicius Junior, golün ardından kendisine "ırkçı davranışlarda" bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Prestianni'nin kendisine yönelik "ırkçı hareketlerde" bulunduğunu iddia etmiş ve bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi!
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Başkan Erdoğan’dan çifte hamle: Yatırımcıya teşvik, ihracatçıya indirim
Udinese'den Zaniolo açıklaması!
Derbide sahada olacak mı? Osimhen...
Zeynep Sönmez Madrid Açık’ta üst tura yükseldi! Zeynep Sönmez Madrid Açık’ta üst tura yükseldi! 16:33
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! 16:30
Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 16:05
Trabzonspor Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı Trabzonspor Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı 15:43
Formula 1 CEO’sundan Başkan Erdoğan'a övgü! Formula 1 CEO’sundan Başkan Erdoğan'a övgü! 15:38
Türkiye'de 6 yıl sonra F1 heyecanı yaşanacak! Türkiye'de 6 yıl sonra F1 heyecanı yaşanacak! 15:32
Bakan Bak'tan Formula 1 paylaşımı! Bakan Bak'tan Formula 1 paylaşımı! 15:21
EuroLeague'de "sezonun en iyi 5"i belli oldu! EuroLeague'de "sezonun en iyi 5"i belli oldu! 15:11
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi 15:11
G.Saray'ın derbi hazırlıkları sürüyor! G.Saray'ın derbi hazırlıkları sürüyor! 14:23
Udinese'den Zaniolo açıklaması! Udinese'den Zaniolo açıklaması! 14:00
Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maç bilgisi! Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maç bilgisi! 13:55