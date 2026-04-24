RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış mücadelesinde RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor. Nuri Şahin önderliğinde RAMS Başakşehir ile Emre Belözoğlu'nun yönettiği Kasımpaşa'nın karşılaştığı maç nefes kesiyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf Sarı, Harit, Shomurodov, Bertuğ

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Diabate, Benedyczak

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rams Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç 20.00'de başladı. Heyecan dolu maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Kocaelispor'u ağırlayacak.