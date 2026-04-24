Servet Çetin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında önemi açıklamalar!

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 20:12 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 20:13

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını terleten eski milli oyuncu Servet Çetin, dev derbi hakkında A Spor'a konuştu. Çetin, "Fenerbahçe en kötü olduğu zamanda gelse dahi RAMS Park'tan galibiyetle ayrılabiliyor ama benim gönlümden beraberlik geçiyor." ifadelerini kullandı.