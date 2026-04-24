Servet Çetin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında önemi açıklamalar!

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 20:12 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 20:13

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını terleten eski milli oyuncu Servet Çetin, dev derbi hakkında A Spor'a konuştu. Çetin, "Fenerbahçe en kötü olduğu zamanda gelse dahi RAMS Park'tan galibiyetle ayrılabiliyor ama benim gönlümden beraberlik geçiyor." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giymiş olan SMS Grup Sarıyerspor Teknik Direktörü Servet Çetin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Eski milli futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden beraberlik sonucunun çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

