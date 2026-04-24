CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa ikincisi olarak büyük başarı gösterdi!

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalyanın sahibi olarak kaıyıtlara geçti. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 20:36
Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Elvira, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk'taki organizasyonda dün Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5, Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
