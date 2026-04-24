CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir gol oldu yağdı!

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış mücadelesinde RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı evinde mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 22:12
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. RAMS Başakşehir evinde 4-0 kazanan taraf olmayı başardı.

Maçın 5. dakikasında RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov sahne alarak takımını 1-0 öne geçirdi. RAMS Başakşehir, Bertuğ Yıldırım'ın 22. dakikada attığı gole 2-0 öne geçerek rahatladı.

Kasımpaşa'da Rodrigo Becao maçın 44. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Davie Selke maçın 81. dakikasında skoru 3-0'a getirdi.

Eldor Shomurdov, turuncu-laviretlilerin 4. golüne kendisinin de ikinci golüne 87. dakikada imza attı.

Böylelikle RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren gollerin hepsi santrforlardan gelmiş oldu. Turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini beş maça çıkardı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Galibiyet sonrası RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de puanını 51'e çıkartarak 5. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
