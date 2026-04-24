RAMS Başakşehir gol oldu yağdı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. RAMS Başakşehir evinde 4-0 kazanan taraf olmayı başardı.

Maçın 5. dakikasında RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov sahne alarak takımını 1-0 öne geçirdi. RAMS Başakşehir, Bertuğ Yıldırım'ın 22. dakikada attığı gole 2-0 öne geçerek rahatladı.

Kasımpaşa'da Rodrigo Becao maçın 44. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Davie Selke maçın 81. dakikasında skoru 3-0'a getirdi.

Eldor Shomurdov, turuncu-laviretlilerin 4. golüne kendisinin de ikinci golüne 87. dakikada imza attı.

Böylelikle RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren gollerin hepsi santrforlardan gelmiş oldu. Turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini beş maça çıkardı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Galibiyet sonrası RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de puanını 51'e çıkartarak 5. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Kocaelispor'u ağırlayacak.