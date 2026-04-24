Ziraat Türkiye Kupası
Tera Holding Beşiktaş'a forma sponsoru oluyor

Tera Holding’in Beşiktaş ile iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması için geri sayım başladı. Mayıs ayının ilk haftasında duyurulması beklenen anlaşma, kulübe önemli bir finansal katkı sağlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 21:25
Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Edinilen bilgilere göre Tera Holding, siyah-beyazlı kulübün forma sırt sponsoru olacak. Anlaşmanın iki yıllık olması planlanırken, resmi duyurunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Yapılacak iş birliği kapsamında sadece forma sponsorluğu değil, aynı zamanda "Beşiktaş Tatil" uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adımın kulübün ticari gelirlerini çeşitlendirmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın Beşiktaş'ın yeni sezon mali yapısına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor. Sponsorluk gelirinin kulüp bütçesinde önemli bir yer tutacağı ifade edilirken, finansal açıdan rahatlatıcı bir etki yaratması bekleniyor.

Tera Holding'in spora verdiği destek, bu anlaşmayla birlikte yeni bir boyut kazanacak. Daha önce farklı alanlarda yatırımlarıyla öne çıkan şirketin, Beşiktaş ile gerçekleştireceği iş birliğiyle spor ekonomisine katkısını artırması bekleniyor.

