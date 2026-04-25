Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet transferi için kolları sıvadı. İtalyan basını, adı birçok yıldızla anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Ancak haberlerde; Karim Konate'nin önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu, istediği teklifi alamaması halinde Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı vurgulandı.
Konate için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için İtalya'dan da bir iddia ortaya atıldı.
EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE
Tuttomercato'nun haberine göre; Juventus, Lois Openda'yla yollarını ayırmak istiyor ve en ciddi aday Fenerbahçe...
Çizme medyasında konuyla ilgili, "Openda büyük olasılıkla ayrılacak. Bonservisiyle satışı zor görülüyor. Ancak Fenerbahçe son haftalarda oyuncuyla ilgi gösterdi ve en güçlü aday konumunda. Transfer için önümüzdeki günlerde Türk kulübünün resmi adımları atması bekleniyor" denildi.
