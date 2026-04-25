Galatasaray'ın yıldız transferinde İlkay Gündoğan devreye girdi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan, yeni sezon için transfer bombalarını art arda patlatmak istiyor. Cimbom'un kaptanlarından biri olan tecrübeli İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı için transferde devreye girdi. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Ancak Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın devreye girdiği vurgulandı.
Sezon sonunda kesin olarak Manchester City'den ayrılacak olan 31 yaşındaki yıldızın, transfer tekliflerine açık olduğu kaydedildi. İlkay'ın Manchester City'de beraber oynadığı eski takım arkadaşını Galatasaray'a getirmeye çalıştığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün bonservissiz olarak Bernardo Silva'yı getirme fırsatını kullanmak istediği de dile getirildi.
46 MAÇA ÇIKTI
Bernardo Silva bu sezon Manchester City'de 46 resmi maça çıktı. Portekizli 10 numara bu maçlarda 3 gol atarken, 5 asist yaptı. Sezon sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Silva vedaya hazırlanıyor. 2017'de geldiği City'de 453 resmi maça çıkan başarılı futbolcu 76 gol attı, 77 asist yaptı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
