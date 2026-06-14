Haşmet Babaoğlu'ndan mağlubiyet sonrası flaş yorum! "Kerem ile olmazdı ancak..." Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 11:47 A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, A Spor YouTube kanalı maç sonu yayınında dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o sözler... Futbol

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, A Spor YouTube kanalı maç sonu yayınında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Babaoğlu, "Bu maç Kerem ile olmazdı. Ancak bu, Kerem'in futboluyla ya da oyunculuğuyla ilgili bir durum değil. Hazırlık maçlarını ne için yaptık? Avustralya karşısında 4-6-0'la oynanmaz." İfadelerini kullandı.