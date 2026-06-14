Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin takımdaki 3 isimle yollarını ayırma kararı aldığı ve bonservislerinden de toplam 45 milyon euro kazanmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 14:50
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetimi düşündüren ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, bir yandan takıma yapılacak takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
Öte yandan mevcut kadrodaki bazı yıldız isimlerin geleceği de masadaki en önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Posta'nın haberine göre, Kanarya'da Jayden Oosterwolde, Fred ve Archie Brown'un ayrılmak istediği öğrenildi.
Kariyerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde devam etmek isteyen Hollandalı futbolcu için Roma, Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Brezilyalı orta sahanın transferinden Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Gitmek isteyen yıldız futbolcuya ülkesinden teklifler var.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 24 yaşındaki futbolcuya ciddi ilgi gösteriyor.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde 15 milyon Euro talep edeceği ifade edildi.
Sarı-lacivertliler takımdan ayrılmak isteyen 3 futbolcudan toplamda 45 milyon Euroluk bir gelir bekliyor.