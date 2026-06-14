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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin takımdaki 3 isimle yollarını ayırma kararı aldığı ve bonservislerinden de toplam 45 milyon euro kazanmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 14:50
Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetimi düşündüren ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, bir yandan takıma yapılacak takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Öte yandan mevcut kadrodaki bazı yıldız isimlerin geleceği de masadaki en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Posta'nın haberine göre, Kanarya'da Jayden Oosterwolde, Fred ve Archie Brown'un ayrılmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Kariyerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde devam etmek isteyen Hollandalı futbolcu için Roma, Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Brezilyalı orta sahanın transferinden Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Gitmek isteyen yıldız futbolcuya ülkesinden teklifler var.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 24 yaşındaki futbolcuya ciddi ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde 15 milyon Euro talep edeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk plan! 3 isimle yollar ayrılacak

Sarı-lacivertliler takımdan ayrılmak isteyen 3 futbolcudan toplamda 45 milyon Euroluk bir gelir bekliyor.

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