Abdülkerim Bardakcı: Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEMİŞ OLDUK"

Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.