Trabzonspor'un savunmacısı Suudi Arabistan'dan gelecek! Transferde Süper Lig ekibi rakip

Savunmanın sol tarafına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin, Suudi Arabistan ekibi Al-Najma'da forma giyen Brezilyalı stoper Samir'i gündemine aldığı iddia edildi. Yeni Asır'ın haberine göre 31 yaşındaki savunmacıya yalnızca Trabzonspor'un değil, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de ilgi gösterdiği öne sürülüyor. Ayrıca Brezilya'dan Sao Paulo başta olmak üzere birçok kulübün deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

İZMİR EKİBİ GÖZTEPE DE İSTİYOR

Daha önce İtalya'da Udinese ve İngiltere'de Watford formaları giyen Samir, sert savunması, hava toplarındaki hakimiyeti ve tecrübesiyle tanınıyor. Sol stoper pozisyonunda görev yapan Brezilyalı oyuncunun, Trabzonspor teknik heyetinin istediği profile uygun isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atması beklenirken, Samir konusunda Göztepe ile yaşanacak olası rekabet şimdiden dikkat çekiyor.