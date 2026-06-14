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Haberler Dünya Kupası İsveç-Tunus maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

İsveç-Tunus maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus karşı karşıya geliyor. Turnuvaya iyi başlamak isteyen iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Arjantinli hakem Yael Falcon yönetiyor. İsveç-Tunus maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 04:54
İsveç-Tunus maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus kozlarını paylaşıyor. İki takımda sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken mücadeleyi Arjantinli hakem Yael Falcon yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak, Gyökeres.

Tunus: Chamakh, Abdi, Talbi, Rekik, Valery, Ben Hmida, Mejbri, Khedira, Skhiri, Slimane, Saad.

İSVEÇ-TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç-Tunus maçı TSİ 05.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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