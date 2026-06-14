İsveç-Tunus maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus kozlarını paylaşıyor. İki takımda sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken mücadeleyi Arjantinli hakem Yael Falcon yönetiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak, Gyökeres.
Tunus: Chamakh, Abdi, Talbi, Rekik, Valery, Ben Hmida, Mejbri, Khedira, Skhiri, Slimane, Saad.
İSVEÇ-TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İsveç-Tunus maçı TSİ 05.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.