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Haberler Motor Sporları Can Öncü, İtalya'daki son yarışta 10. oldu

Can Öncü, İtalya'daki son yarışta 10. oldu

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 10. bitirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 19:44
Can Öncü, İtalya'daki son yarışta 10. oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7'nci etabında 18 turluk son yarış, Rimini'nin Misano Adriatico kasabasındaki Misano Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü, hafta sonunun son yarışında damalı bayrağı 10. geçti.

Misano'daki son yarışı, AS BLU CRU takımından şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas birinci, PTR Triumph takımından İngiliz pilot Tom Booth-Amos ikinci, AS BLU CRU takımının diğer sürücüsü Endonezyalı Aldi Satya Mahendra üçüncü tamamladı.

BAHATTİN SOFUOĞLU, MİSANO'DAKİ SON YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Motosiklet sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) 7. ayağında İtalya'da hafta sonunun son ana yarışını motosikletinde yaşadığı mekanik problem nedeniyle tamamlayamadı.

WorldSBK'nin Misano ayağında ikinci yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan motosikletçi Nicolo Bulega kazandı. Bulega, geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 24 yarışı birinci bitirerek kendisine ait superbike rekorunu geliştirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 434'e yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı (313) açtı.

Dünya Superbike Şampiyonası ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı, 10-12 Temmuz tarihlerinde İngiltere Donington Park Pisti'nde koşulacak.

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