Beşiktaş'tan orta sahaya Pierre-Emile Höjbjerg hamlesi! Marsilya'nın o durumu transferi etkileyebilir

Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'i gündemine aldığı öne sürüldü. Yeni Asır'ın Fransız basınından yaptığı derlemeye göre UEFA'nın finansal kuralları nedeniyle 30 Haziran'a kadar oyuncu satışı yapmak zorunda olan Marsilya, bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyi yakından takip eden siyah beyazlıların, Danimarkalı orta saha için girişimlere başladığı belirtildi.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

29 yaşındaki Hojbjerg, kariyerinde Bayern Münih, Southampton ve Tottenham gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Geride kalan sezonda Marsilya'da düzenli forma şansı bulan deneyimli futbolcu, mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, orta sahasına Avrupa'nın tecrübeli isimlerinden birini kazandırmış olacak.