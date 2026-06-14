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Haberler Dünya Kupası Leroy Sane'li Almanya Curaçao'yu rahat yendi! (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Leroy Sane'li Almanya Curaçao'yu rahat yendi! (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldiler. NRG Stadyumu'nda oynanan maçtan Panzerler 7-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelede Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane de Almanya için sahada ter döktü. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 21:58
Leroy Sane'li Almanya Curaçao'yu rahat yendi! (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaço kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Almanya 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini Almanya adına 6. dakikada Nmecha açtı. Bu gole Curaçao takımından Comenencia cevap verdi. Maçta skor böylece 1-1'e geldi.

38. dakikada Almanya adına Schlotterbeck takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarının sonlarında Almanya'dan Havertz takımının 3. golünü penaltıdan attı. Bu golle Panzerler karşılaşmanın ilk yarısını 3-1'lik üstünlükle kapattı.

Karşılaşmada ikinci yarıda Musiala, Almanların 4. golünü kaydetti. Yıldız isim 47. dakikada ağları havalandırmayı başardı.

Maçta 68. dakikada bu kez Panzerler adına sahneye Brown çıktı. Futbolcu takımının 5. golünü kaydetti.

Almanya Mili Takımı'nın 6. ve son golünü 78. dakikada sonradan oyuna dahil olan Deniz Undav kaydetti.

Karşılaşmada Almanların son golünü 88. dakikada bir kez daha Havertz attı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Almanya, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao karşısında sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı ve E Grubu'na galibiyetle başladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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