Leroy Sane'li Almanya Curaçao'yu rahat yendi! (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaço kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Almanya 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini Almanya adına 6. dakikada Nmecha açtı. Bu gole Curaçao takımından Comenencia cevap verdi. Maçta skor böylece 1-1'e geldi.

38. dakikada Almanya adına Schlotterbeck takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarının sonlarında Almanya'dan Havertz takımının 3. golünü penaltıdan attı. Bu golle Panzerler karşılaşmanın ilk yarısını 3-1'lik üstünlükle kapattı.

Karşılaşmada ikinci yarıda Musiala, Almanların 4. golünü kaydetti. Yıldız isim 47. dakikada ağları havalandırmayı başardı.

Maçta 68. dakikada bu kez Panzerler adına sahneye Brown çıktı. Futbolcu takımının 5. golünü kaydetti.

Almanya Mili Takımı'nın 6. ve son golünü 78. dakikada sonradan oyuna dahil olan Deniz Undav kaydetti.

Karşılaşmada Almanların son golünü 88. dakikada bir kez daha Havertz attı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Almanya, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao karşısında sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı ve E Grubu'na galibiyetle başladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Harika bir duvar pası ve şahane bir ayak içi! Nmecha, Curaçao karşısında perdeyi açtı! pic.twitter.com/0FnuoY32Kh — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Comenencia'dan tarihi gol! Curaçao, Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü Almanya'ya attı! pic.twitter.com/ix9egaEIu6 — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Brown kesti Schlotterbeck attı! Almanya, Curaçao karşısında yeniden önde! pic.twitter.com/mBzAIde08s — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Kai Havertz, Curaçao karşısında farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/hlTxqzZKXy — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Kimmich'in harika pasında Musiala'dan harika bitiriş! pic.twitter.com/HgrF4VRFs9 — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Nathaniel Brown net bir vuruşla bitirdi ve skoru 5-1'e getirdi! pic.twitter.com/ecq8sHliVM — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Deniz Undav, Curaçao karşısında farkı 5'e çıkardı! pic.twitter.com/MVvXdP1jCB — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Kai Havertz'den çok klas bir gol vuruşu! Skor 7-1 oldu! pic.twitter.com/zdXYGXnFgT — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026