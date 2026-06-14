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Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Erkek Voleybol Takımımız Kanada'yı yendi! (FIVB Milletler Ligi)

A Milli Erkek Voleybol Takımımız Kanada'yı yendi! (FIVB Milletler Ligi)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabında dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 00:32 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 00:33
A Milli Erkek Voleybol Takımımız Kanada'yı yendi! (FIVB Milletler Ligi)

Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'daki maçı, 21-25, 25-17, 23-25, 25-14 ve 8-15'lik setlerle 3-2 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL ilk etabı birinci maçında ABD'ye 3-1 yenildi, ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, üçüncü karşılaşmada dünya sıralamasının bir numarası ve son iki dünya şampiyonasının galibi İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

VNL'nin ilk etabında 5 puan toplayan mili takım, 11. sırada yer aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etabı ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 14.00'te Çin ile karşılaşacak.

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