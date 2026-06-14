Japonya, Hollanda'ya kök söktürdü!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, Hollanda-Japonya mücadelesi ile devam etti. F Grubu'nun açılış maçında iki iddialı takım, Amerika'nın Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlik ile noktalanan maçın ikinci yarısında artan tempo ile birlikte goller üst üste geldi. Dakika 51'de Virgil van Dijk ile skoru 1-0'a getiren Hollanda'ya cevap, 6 dakika sonra Keito Nakamura'dan geldi. Hollanda, dakika 64'te Crysencio Summerville'in golü ile 2-1 öne geçti. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Japonya, Daichi Kamada ile skoru yeniden eşitledi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve taraflar, turnuvaya birer puan ile başladı.

Hollanda, bir sonraki maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.00'de İsveç ile karşılaşacak. Japonya ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 07:00'de Tunus ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Kaptan sahnede! Virgil van Dijk klas bir kafa golüyle Hollanda'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/PZD3vPrW06 — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽ Nakamura sağına çekti ve müthiş bir şutla ağları buldu! Japonya'dan cevap hızlı geldi! pic.twitter.com/74aiXMxl80 — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽ Summerville'den ters ayağıyla şahane bir plase! Hollanda çok hızlı bir şekilde yeniden öne geçti! pic.twitter.com/JzOVYVAftT — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026