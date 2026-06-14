Fildişi Sahili 3 puanı 90+'da aldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fildişi Sahili 90. dakikada Amad Diallo'nun golüyle 1-0 kazandı. Golün asistini Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfred Singo yaptı.

Fildişi Sahili ikinci maçta Almanya ile karşılaşacak. Ekvador ise Curaçao ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ