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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fildişi Sahili 3 puanı 90+'da aldı!

Fildişi Sahili 3 puanı 90+'da aldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeledeyi Fildişi Sahili 90. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 04:06
Fildişi Sahili 3 puanı 90+'da aldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fildişi Sahili 90. dakikada Amad Diallo'nun golüyle 1-0 kazandı. Golün asistini Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfred Singo yaptı.

Fildişi Sahili ikinci maçta Almanya ile karşılaşacak. Ekvador ise Curaçao ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ

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