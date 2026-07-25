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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İnşallah bize de nasip olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İnşallah bize de nasip olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Sanchez'i tarihi başarıdan dolayı tebrik ettiğini belirtirken, İspanya'nın zaferinin Gazze'de de büyük bir sevinçle karşılanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 14:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İnşallah bize de nasip olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyon olması üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i arayarak tebrik etmesi ve bu zaferin Gazze'de de coşkuyla karşılanmasına ilişkin değerlendirmesiyle ilgili konuştu. Sanchez'in dünya şampiyonu bir ülkenin başbakanı olarak mutluluk yaşamasının en doğal hakkı olduğunu ifade ederek, "İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur, biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız." diye konuştu.

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