Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, pazar günü oynanacak kritik mücadele öncesi öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisinde... Teknik direktör Tedesco, kendi kariyeri için de hayati öneme sahip olan bu dev mücadele öncesinde oyuncularının beynini yıkıyor.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

RAMS Park'taki zorlu karşılaşma öncesinde rakibin artılarını eksilerini bir bir anlatan İtalyan teknik adam, kendi planlarını da ezberletiyor.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

Sezon sonunda şampiyon olmak için Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmeleri gerektiğinin altını çizen Tedesco, "Bunu başaracak bir takımız" dedi.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

40 yaşındaki teknik adam, dünkü idmanda öğrencilerine şöyle sesledi:

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı

"ZOR OLACAK AMA BAŞARACAĞIZ"

"İpleri kendi elimizle rakibimize verdik. Bunun farkındayım. Ancak durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Bizim için olmak ya da olmamak mücadelesi. Sezonun finali adeta. Zor olacak ama başaracağız. Bu sezon hiçbir derbiyi ligde kaybetmedik. Rakibimize kendi evimizde yenilmedik. Üstelik Süper Kupa finalinde yenip, kupayı ellerinden aldık. Onları bu kez deplasmanda da yenebiliriz. Son düdüğe kadar mücadeleye devam edeceğiz."

G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer...
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis!
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis!
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer...
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
G.Saray'a transferde müjde! Salah...
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi!
Udinese'den Zaniolo açıklaması!
RAMS Başakşehir gol oldu yağdı!
Derbide sahada olacak mı? Osimhen...
"Hiç mi utanç duymuyorsunuz"
Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?