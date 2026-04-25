Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! Öğrencilerini böyle hazırladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, pazar günü oynanacak kritik mücadele öncesi öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
40 yaşındaki teknik adam, dünkü idmanda öğrencilerine şöyle sesledi:
"ZOR OLACAK AMA BAŞARACAĞIZ"
"İpleri kendi elimizle rakibimize verdik. Bunun farkındayım. Ancak durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Bizim için olmak ya da olmamak mücadelesi. Sezonun finali adeta. Zor olacak ama başaracağız. Bu sezon hiçbir derbiyi ligde kaybetmedik. Rakibimize kendi evimizde yenilmedik. Üstelik Süper Kupa finalinde yenip, kupayı ellerinden aldık. Onları bu kez deplasmanda da yenebiliriz. Son düdüğe kadar mücadeleye devam edeceğiz."
