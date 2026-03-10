CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi konuk edecek!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi konuk edecek!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 11 Mart'ta Romanya'nın CSO Voluntari takımını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 12:15
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi konuk edecek!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 11 Mart'ta Romanya'nın CSO Voluntari takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı Darko Savic (Sırbistan) ve Sergej Rodin (Litvanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 ve 3-1'lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rövanş mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Romanya'da oynanacak.

SON DAKİKA
