Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Bayern Münih maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atalanta-Bayern Münih maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları nefes kesiyor. Lig aşamasını 13 puanla 15. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Borussia Dortmund’u eleyerek adını bu tura yazdıran Atalanta, lig aşamasını 21 puanla 2. sırada bitiren Alman devi Bayern Münih’i konuk ediyor. Raffaele Palladino yönetimindeki Atalanta, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden son İtalyan temsilcisi olmanın gururuyla sahaya çıkarken; Vincent Kompany’nin Bayern’i, 2024 Avrupa Ligi finalinde Leverkusen formasıyla bu rakibe kupa kaybeden oyuncularının rövanş hırsıyla İtalya deplasmanında avantaj arıyor. Peki Atalanta-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 09:58
Atalanta-Bayern Münih maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atalanta-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio di Bergamo'daki kritik Atalanta-Bayern Münih mücadelesi için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Atalanta'da önemli eksikler can sıkıyor; yaratıcı güç Charles De Ketelaere, savunmanın kilit ismi Giorgio Scalvini ve orta sahanın dinamik ismi Ederson bu akşam forma giyemeyecek. Ancak hücum hattında Scamacca ve Samardzic ikilisi, İtalyan ekibinin en büyük kozları olacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise tüm gözler golcü Harry Kane'de. Hafif bir sakatlığı bulunan ve takımla birlikte İtalya'ya seyahat eden Kane'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Bayern'de ayrıca tecrübeli eldiven Manuel Neuer ve savunmacı Hiroki Ito sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İşte Avrupa'da gecenin en zorlu randevularından birine dair tüm detaylar...

Atalanta-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı kapsamındaki Atalanta-Bayern Münih maçı, 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Atalanta-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Atalanta-Bayern Münih mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atalanta-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Atalanta-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Bayern Münih: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

