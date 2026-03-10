CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda BAXI Manresa'yı ağırlayacak!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda BAXI Manresa'yı ağırlayacak!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda 11 Mart'ta BAXI Manresa'yı ağırlıyor. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak kritik maçı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 10:02
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda BAXI Manresa'yı ağırlayacak!

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda 11 Mart'ta İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Normal sezonu B Grubu'nda 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu puan tablosunun 5. basamağında bitiren BAXI Manresa ile 8'li final etabında eşleşti.

Başkent temsilcisi, tek maç üzerinden oynanacak turu kazanması durumunda çeyrek finalde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımı ile karşılaşacak.

İki takım, daha önce 2019-2020 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaşırken taraflar sahadan birer galibiyetle ayrıldı.

''COŞKULU VE AGRESİF BİR BASKETBOL OYNAYARAK ÇEYREK FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"

Manresa'nın İspanya Ligi'nde play-off hattının dışında olduğunu hatırlatan Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, karşılaşmaya ilişkin, "Rakibimiz Manresa, net bir oyun karakterine sahip, geniş rotasyonlu ve tempolu bir takım. Geçtiğimiz hafta sonu da evlerinde Tenerife'yi yenerek buraya formda geleceklerini gösterdiler. Biz, EuroCup'ın maç başına en az sayı yiyen takımı olarak kendi kimliğimizi maça yansıtmaya ve rakibimize kabul ettirmeye çalışacağız. İyi geçirdiğimiz bir Türkiye Kupası sonrası seyircimizin desteği ve takımımızın tek maçlık eleme turu oynama tecrübesiyle birlikte coşkulu ve agresif bir basketbol oynayarak çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde: Trump'tan Hürmüz tehdidi | Netanyahu'nun kardeşi öldü iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Osimhen'in maaşı...
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serikspor-Pendikspor maçı bilgileri | 1. Lig Serikspor-Pendikspor maçı bilgileri | 1. Lig 09:45
2026 kadınlar dünya kupası elemeleri! 2026 kadınlar dünya kupası elemeleri! 09:43
Newcastle United-Barcelona maçı saat kaçta? Newcastle United-Barcelona maçı saat kaçta? 09:35
Vanspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Vanspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 09:29
Zeren Spor'un rakibi Imoco Volley! Zeren Spor'un rakibi Imoco Volley! 09:26
Dursun Özbek: Osimhen'in maaşı... Dursun Özbek: Osimhen'in maaşı... 09:23
Daha Eski
Atletico Madrid-Tottenham maç bilgileri! Atletico Madrid-Tottenham maç bilgileri! 09:19
Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! 08:35
RAMS Park'ta Avrupa gecesi! RAMS Park'ta Avrupa gecesi! 08:19
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20