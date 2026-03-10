CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Mart'ta Developres Rzeszow'u ağırlayacak!

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Mart'ta Developres Rzeszow'u ağırlayacak!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın saat 19.00'da Polonya'nın güçlü ekibi Developres Rzeszow ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlılar, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda taraftarı önünde avantaj yakalamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:35
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Mart'ta Developres Rzeszow'u ağırlayacak!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart'ta Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.

Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.

