Göztepe, Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor!

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Rams Başakşehir'e 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar son yıllarda rakibine karşı çok zorlandı. Göztepe, Alanyaspor'la oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Son galibiyetini 2020-2021 sezonunda alan Göztepe son 6 maçta ise Alanyaspor'u yenemedi.

8 maçlık periyotta Akdeniz ekibine karşı 3 yenilgi elde eden Göztepe 4 maçını ise berabere tamamladı. Sezonun ilk yarısında Alanya'daki maçı 1-0 kaybeden Göztepe sezonun ilk mağlubiyetini almıştı. Alanyaspor'u yenerek hem ligdeki kötü gidişatına son vermek hem de rakibi karşısında kazanamama serisini sonlandırmak isteyen Göz-Göz'de kaptan İsmail Köybaşı dışında eksik bulunmuyor.