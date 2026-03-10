CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Göztepe, Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor!

Göztepe, Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor!

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçıyla hem ligdeki kötü gidişatına hem de rakibi karşısındaki 6 maçlık kazanamama serisine son vermek istiyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 12:28
Göztepe, Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor!

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Rams Başakşehir'e 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar son yıllarda rakibine karşı çok zorlandı. Göztepe, Alanyaspor'la oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Son galibiyetini 2020-2021 sezonunda alan Göztepe son 6 maçta ise Alanyaspor'u yenemedi.

8 maçlık periyotta Akdeniz ekibine karşı 3 yenilgi elde eden Göztepe 4 maçını ise berabere tamamladı. Sezonun ilk yarısında Alanya'daki maçı 1-0 kaybeden Göztepe sezonun ilk mağlubiyetini almıştı. Alanyaspor'u yenerek hem ligdeki kötü gidişatına son vermek hem de rakibi karşısında kazanamama serisini sonlandırmak isteyen Göz-Göz'de kaptan İsmail Köybaşı dışında eksik bulunmuyor.

