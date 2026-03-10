Fenerbahçe'de kritik görüşme! Sidiki Cherif ve Domenico Tedesco…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydetti. Son olarak genç futbolcu ile teknik direktör Domenico Tedesco arasında karşılaşma öncesi kritik bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 12:56
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti. Bu mücadele ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya için hayati önem taşıyordu.
Sarı-lacivertliler kritik karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydetti.
Fenerbahçe camiası genç futbolcunun son dakika golüyle büyük bir sevince boğulurken karşılaşmanın ardından o flaş gerçek ortaya çıktı.
TEDESCO ÖZELLİKLE GÖRÜŞTÜ
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Tedesco'nun karşılaşmadan iki saat önce Cherif'le özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. İtalyan hocanın 19 yaşındaki forvetine, "Bu maç çok kritik. Hücumda yapacakların önemli. Sana güveniyorum" dediği aktarıldı.
Fransız yıldız ise sakin bir şekilde, "Bana güveniniz çok önemli. Bugün gol atacağım. Size bunun sözünü veriyorum" yanıtını verdi.
Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 8 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.