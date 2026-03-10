Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

EN SON 2014'TE KAYBETTİ



İngiliz takımlarını konuk ettiği son dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, tek mağlubiyetini 1-4'lük skorla Aralık 2014'te Arsenal'den aldı. Sarı-kırmızılılar geri kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İKİ TAKIMDAN BİRİSİ G.SARAY



Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde 5'ten fazla karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı (%20) iki rakibinden birisi 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Galatasaray. Diğer takım ise Chelsea.