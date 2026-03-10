CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Maç saati, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla beklenirken dev karşılaşma öncesi öne çıkan 10 çarpıcı istatistiğe haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 13:38
EN SON 2014'TE KAYBETTİ

İngiliz takımlarını konuk ettiği son dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, tek mağlubiyetini 1-4'lük skorla Aralık 2014'te Arsenal'den aldı. Sarı-kırmızılılar geri kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

İKİ TAKIMDAN BİRİSİ G.SARAY

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde 5'ten fazla karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı (%20) iki rakibinden birisi 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Galatasaray. Diğer takım ise Chelsea.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

G.SARAY CEHENNEMİ

Liverpool'un 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi galibiyeti alamadığı deplasmanlar arasında Galatasaray'dan daha fazla ziyaret ettiği tek rakibi beş maç ile Chelsea.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı 22 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Galatasaray, Ekim 1973'teki Atletico Madrid mağlubiyetinden bu yana hiçbir rakibine yenilmiyor.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak Anfield Road'daki rövanş maçı öncesi çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

DEVLER LİGİ'NİN EN YAŞLISI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı 11'lerin yaş ortalaması en yüksek dördüncü takım 28 yaş 273 gün Galatasaray oldu. Temsilcimiz aynı zamanda turnuvaya devam eden ekiplerin en yaşlısı konumunda.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

TEK GALİBİYETİNİ GEÇEN SEZON ALDI

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Liverpool, tek galibiyetini geçen sezon 1-0 ile PSG deplasmanında aldı.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla yedi gol atan Victor Osimhen, 8 gol ile bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

LIVERPOOL'UN EN VERİMLİSİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla en fazla gole katkı sağlayan oyuncu 4 gol ve 4 asist ile Dominik Szoboszlai oldu.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

EKITIKE BASKI ALTINDA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular arasında, topla buluştuğu anların en büyük bölümünde rakibin yüksek şiddetli baskısına maruz kalan oyuncu %93 ile Hugo Ekitike oldu.

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi çarpıcı istatistikler

SALAH BİR İLK PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi kariyerinde şu ana kadar 49 gole katkı sağlayan Liverpool forveti Mohamed Salah, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 golde pay sahibi olan ilk Afrikalı oyuncu olmak istiyor.

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
