TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Liverpool maçı canlı izle...

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool FC ile kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak olan karşılaşma, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. ''TRT 1 canlı izle, Galatasaray Liverpool canlı izle ve TRT 1 canlı yayın akışı'' anahtar kelimelerini aratıyor. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi serüveni, Salı günü Galatasaray deplasmanında oynanacak son 16 turu ilk maçıyla devam edecek. İngiliz temsilcisi, güçlü kadrosu ve Avrupa tecrübesiyle sahaya çıkarken sarı-kırmızılı ekip ise taraftarının desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı yayın bilgisi ve şifresiz izleme linki haberimizde...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool mücadelesi bugün (10 Mart Salı) saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Galatasaray Liverpool karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI CANLI ANLATIM