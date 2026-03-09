Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...
Yapay zeka, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'ın kazanma, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerini 100 bin simülasyonluk Monte Carlo modeli ile analiz etti. İşte çıkan o sonuç...
09 Mart 2026
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile sahasında karşı karşıya gelecek.
10 Mart Salı günü oynanacak bu kritik mücadele öncesi yapay zeka, sarı kırmızılı ekibin maçı kazanma, turu geçme, yarı final, final ve şampiyonluk olasılıklarını analiz etti.
İşte yapay zekanın 100.000 simülasyonluk Monte Carlo modeli ile gerçekleştirdiği, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde önündeki zorlu maçlardan alacağı sonuçlar üzerinden ihtimal analizi...
G.SARAY'IN İLK MAÇI KAZANMA İHTİMALİ
Yapay zeka, Galatasaray'ın Liverpool'u RAMS Park'ta yenme ihtimalini % 44.38 olarak görürken Liverpool'un kazanma ihtimalini % 33.05 olarak hesapladı. Beraberlik için çıkan oran ise % 22.56.
G.SARAY'IN TURU GEÇME İHTİMALİ
Sarı kırmızılı ekibin Liverpool'u eleyerek çeyrek finale çıkma oranı yapay zekanın analizine göre % 38.
ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL, FİNAL, ŞAMPİYONLUK...
Yapay zekanın hesaplamalarına göre Galatasaray'ın sonraki turlarla ilgili ihtimalleri ise şöyle:
Yarı finale çıkma ihtimali % 15 Finale çıkma ihtimali: % 6 Şampiyon olma ihtimali: % 1.7
KİM ŞAMPİYON OLUR?
Yapay zekanın şampiyonluk olasılık hesabı ise şöyle:
Manchester City %19.2 Real Madrid %16.8 Bayern Münih %14.6 Arsenal %12.1 Liverpool %9.7
Barcelona %8.6 PSG %7.4 Chelsea %5.2 Atletico Madrid %3.6 Galatasaray %1.7 Diğer takımlar toplamı %1.1
OLASI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Devler Ligi'nde olası final eşleşme oranları da yapay zekanın hesaplamalarına göre şu şekilde:
Manchester City - Barcelona9.4% Real Madrid - Bayern Münih 8.7% Liverpool - Barcelona7.9% Manchester City - Arsenal7.3% Real Madrid - Liverpool6.8%
G.SARAY SÜRPRİZ TAKIMLAR ARASINDA
100.000 simülasyonun % 11'inde büyük sürpriz gerçekleştiğini ve favori takımların finale çıkamadığını da belirleyen yapay zeka, bu senaryolarda finalde en çok görülen 3 takımı da şöyle listeledi: