Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

Yapay zeka, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'ın kazanma, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerini 100 bin simülasyonluk Monte Carlo modeli ile analiz etti. İşte çıkan o sonuç...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 00:53
Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

10 Mart Salı günü oynanacak bu kritik mücadele öncesi yapay zeka, sarı kırmızılı ekibin maçı kazanma, turu geçme, yarı final, final ve şampiyonluk olasılıklarını analiz etti.

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

İşte yapay zekanın 100.000 simülasyonluk Monte Carlo modeli ile gerçekleştirdiği, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde önündeki zorlu maçlardan alacağı sonuçlar üzerinden ihtimal analizi...

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

G.SARAY'IN İLK MAÇI KAZANMA İHTİMALİ

Yapay zeka, Galatasaray'ın Liverpool'u RAMS Park'ta yenme ihtimalini % 44.38 olarak görürken Liverpool'un kazanma ihtimalini % 33.05 olarak hesapladı. Beraberlik için çıkan oran ise % 22.56.

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

G.SARAY'IN TURU GEÇME İHTİMALİ

Sarı kırmızılı ekibin Liverpool'u eleyerek çeyrek finale çıkma oranı yapay zekanın analizine göre % 38.

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL, FİNAL, ŞAMPİYONLUK...

Yapay zekanın hesaplamalarına göre Galatasaray'ın sonraki turlarla ilgili ihtimalleri ise şöyle:

Yarı finale çıkma ihtimali % 15
Finale çıkma ihtimali: % 6
Şampiyon olma ihtimali: % 1.7

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Yapay zekanın şampiyonluk olasılık hesabı ise şöyle:

Manchester City %19.2
Real Madrid %16.8
Bayern Münih %14.6
Arsenal %12.1
Liverpool %9.7

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

Barcelona %8.6
PSG %7.4
Chelsea %5.2
Atletico Madrid %3.6
Galatasaray %1.7
Diğer takımlar toplamı %1.1

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

OLASI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Devler Ligi'nde olası final eşleşme oranları da yapay zekanın hesaplamalarına göre şu şekilde:

Manchester City - Barcelona 9.4%
Real Madrid - Bayern Münih 8.7%
Liverpool - Barcelona 7.9%
Manchester City - Arsenal 7.3%
Real Madrid - Liverpool 6.8%

Yapay zekadan şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın turu geçme ihtimali...

G.SARAY SÜRPRİZ TAKIMLAR ARASINDA

100.000 simülasyonun % 11'inde büyük sürpriz gerçekleştiğini ve favori takımların finale çıkamadığını da belirleyen yapay zeka, bu senaryolarda finalde en çok görülen 3 takımı da şöyle listeledi:

- Galatasaray
- Atalanta
- Atletico Madrid

Fotomaç Keşfet
