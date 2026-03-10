CANLI SKOR ANA SAYFA
Özbelsan Sivasspor, Hatayspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı!

Özbelsan Sivasspor, Hatayspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanacak. Özbelsan Sivasspor, 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi İskenderun'da son antrenmanını yaptı ve kampa girdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 15:18
Özbelsan Sivasspor, Hatayspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmasının hazırlıklarını 10 Mart'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde İskenderun Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

