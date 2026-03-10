Özbelsan Sivasspor, Hatayspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmasının hazırlıklarını 10 Mart'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde İskenderun Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durdu.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.