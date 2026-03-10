MLS yönetimi, bahis oynadıkları gerekçesiyle Jones ve Yeboah'a ömür boyu men cezası verdi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MLS yönetimi, Columbus Crew oyuncuları Jones ve Yeboah'ın 2024-2025 sezonlarında kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığını tespit etti. İki Ganalı futbolcuya ömür boyu men cezası verildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 15:31
Amerikan Futbol Ligi (MLS) yönetimi, Ganalı oyuncular Derrick Jones ve Yaw YeboahColumbus Crew'da forma giydikleri dönemde maçlara bahis oynadıkları gerekçesiyle ömür boyu futboldan men etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MLS yönetimi, 2024 ve 2025 yıllarında Columbus Crew'un maçlarına bahis oynadıkları tespit edilen Derrick Jones ve Yaw Yeboah'a ligin bahis politikasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını inceledikten sonra MLS, oyuncuların 2024 ve 2025 sezonlarında kendi takımları da dahil olmak üzere futbol üzerine kapsamlı bahis oynadıkları sonucuna vardı.

Her iki oyuncunun da 19 Ekim 2024'te Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan maçta Jones'un sarı kart görmesi üzerine bahis yaptığı ve Jones'un bu karşılaşmada sarı kart gördüğü tespit edildi.

Oyuncuların sarı kart görme niyetleriyle ilgili bilgileri diğer bahisçilerle paylaşmış olabilecekleri de belirlendi.

Ayrıca bahis faaliyetlerinden herhangi birinin maçın sonucunu etkilediğine dair kanıt bulunamadığına karar verildi.

Kariyerine 2014'te Manchester City'ye imza atarak başlayan Yeboah, Lille, Twente, Oviedo gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Columbus Crew'da 2022-2024 yıllarında forma giyen kanat oyuncusu Yeboah, 2025'te Los Angeles ve son olarak Çin'in Qingdao Hainiu takımında görev aldı.

Orta saha oyuncusu Derrick Jones ise Columbus Crew'un yanı sıra Philadelphia Union, Nashville, Houston Dynamo ve Charlotte'ta forma giydi.

