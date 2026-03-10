Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ile Hakem Oğuzhan Çakır'ın konuşmaları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin, Samsunspor'u sahasında 3-2'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmaya Matteo Guendouzi ile mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır arasında yaşananlar da damga vurmuştu. Guendouzi ilk yarının sonlarında içinde yer aldığı bir pozisyona düdük çalınmaması ve oyunun durmaması nedeniyle Oğuzhan Çakır'a yoğun bir şekilde itirazlarda bulunmuştu.

Guendouzi'nin bu itirazları devre arasında koridorlara giderken de devam etti. Milliyet'in haberine göre Fransız futbolcu, hakeme, "Hocam saha içinde de size gösterdim, kramponum ayağımdan çıktı. Buna nasıl kart göstermezsin? Rakip oyuncunun zaten sarı kartı var. Bu pozisyonda da kart görseydi atılacaktı." dediği öğrenildi.

Tartışma sırasında yalnızca oyuncuların değil, Fenerbahçe yöneticilerinin de hakeme tepki gösterdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları'nın hakem Çakır'a, "Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Pozisyon bariz sarı kart. Biz lehimize bir şey yapılsın demiyoruz. Sadece her takım için adil karar verilmesini istiyoruz. İki takım için de adil bir yönetim sergile." sözleriyle itiraz ettiği öğrenildi.