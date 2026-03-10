Vanspor FK sahasında Adana Demirspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında Vanspor FK sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi takım bu mücadeleden 57. dakikada Ivan Cedric'in kaydettiği gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban

Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Medeni Bingöl (Erdi Dikmen dk. 76), Zan Jevsenak (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 77), Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Alıou Badara Traore (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 46), Alper Emre Demirol, Jefferson Nogueıra Junıor (Soran Tümen dk. 90+3), Santeri Waınö Emıl Hostıkka, Emir Bars (Güvenç Usta dk. 66), Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Batıhan Gebecelioğlu,

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç (Arda Turan Özkanbaş dk. 89), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Kayra Saygan (Doğuhan Asım Dübüş dk. 77), Toprak Bayar

Yedekler: Ata Gül, Oktay Çimen, Hasan Alp Kaya, Eymen Namlı, Ege Acımış, Çağlar Çelenk, Aykut Sarıkaya, Halil Eray Aktaş

Gol: Ivan Cedrıc (dk. 57) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Batuhan İşler (Vanspor FK), Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)