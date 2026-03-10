Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

MOTİVE EDİLECEK



Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli golcüyü Liverpool'a motive edecek. Dev maç öncesinde kale arkası tribünde Osimhen'e özel koreografiye imza atılacak. Yıldız oyuncuya görsel şovla destek verilecek. Maçın biletleri tamamen tükenirken tribün grupları da taraftara çağrı yaptı. Liverpool ile oynanan maçı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika destek motivasyonunu birbirlerine aşılıyor.