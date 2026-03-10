CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Cimbom avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak rövanş mücadelesi öncesi moral depolamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten ise bu karşılaşma öncesi takımı motive edecek olan hamle geldi. İşte tüm detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:39
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı dev ekipler, son 8 takım arasına kalmak için kıyasıya rekabet edecek.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

YİNE RAKİP LIVERPOOL

Sarı-kırmızılılar, lig etabında da kozlarını paylaştığı Liverpool'u RAMS Park'ta TSİ 20.45'te ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Anfield Road'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skoru cebine koymak istiyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

OSIMHEN İÇİN ÖZEL KOREOGRAFİ

Juventus'u tur dışına iten Victor Osimhen 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu. Grup aşamasında Liverpool'u boş geçmeyen Nijeryalı forvet, son 16 eşleşmesinde Aslan'ın en güvendiği isim konumunda.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

MOTİVE EDİLECEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli golcüyü Liverpool'a motive edecek. Dev maç öncesinde kale arkası tribünde Osimhen'e özel koreografiye imza atılacak. Yıldız oyuncuya görsel şovla destek verilecek. Maçın biletleri tamamen tükenirken tribün grupları da taraftara çağrı yaptı. Liverpool ile oynanan maçı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika destek motivasyonunu birbirlerine aşılıyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

DEV PRİM KARARI

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, dev eşleşmenin geçilmesi halinde takıma dev bir prim ödeme kararı verdi. Play-off turunda Juventus'u eleyerek 11 milyon Euro bonusu kapan Cimbom'a UEFA'dan 27 Mart'ta ödeme yapılacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Liverpool maçları için dev prim kararı!

637 MİLYON TL'LİK ÖDÜL

Aslan'ın İngiliz temsilcisini geçmesi halindeyse UEFA'dan çeyrek final ödülü 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) gelecek. Devler Ligi gelirinde 50 milyon Euro barajını zorlayan Galatasaray'da oyuncular adeta prim zengini olmuş durumda. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılılara 3.5 milyon Euro prim ödendiği öğrenildi.

