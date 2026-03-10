Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun basın toplantısındaki "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor." Sözleri dikkat çekmişti. Tedesco'nun Fenerbahçe'de performansından memnun olmadığı futbolcuların ise o isimler olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
40 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli ekibin son 4 resmi maçının 3'ünü kazandığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:
"Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Zor şeyler yaşıyoruz. Halen hayattayız.
Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik" ifadelerini kullandı.
Tedesco'nun bu sözleri kulüp içinde geniş yankı uyandırırken, Takvim'in haberine göre deneyimli teknik adamın eleştirilerinin hangi oyunculara yönelik olduğu öğrenildi.
İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, söz konusu oyuncuların özellikle antrenmanlardaki performanslarının beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve bu nedenle uyarıda bulunduğu kaydedildi.
