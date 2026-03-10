CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun basın toplantısındaki "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor." Sözleri dikkat çekmişti. Tedesco'nun Fenerbahçe'de performansından memnun olmadığı futbolcuların ise o isimler olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten geldi.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

40 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli ekibin son 4 resmi maçının 3'ünü kazandığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

"Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Zor şeyler yaşıyoruz. Halen hayattayız.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Tedesco'nun bu sözleri kulüp içinde geniş yankı uyandırırken, Takvim'in haberine göre deneyimli teknik adamın eleştirilerinin hangi oyunculara yönelik olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular ortaya çıktı! "Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor" demişti

Tecrübeli teknik adamın, söz konusu oyuncuların özellikle antrenmanlardaki performanslarının beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve bu nedenle uyarıda bulunduğu kaydedildi.

F.Bahçe'de Asensio fırtınası!
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
DİĞER
Pastadaki o detay ortalığı karıştırdı! Kadir Ezildi 'bebek geliyor' iddialarına son noktayı koydu...
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde | Trump savaş bitiyor dedi | Tahran füzeleri gönderdi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Sergen Yalçın'ın talebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Daha Eski
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 00:20
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! 00:20