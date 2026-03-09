Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği yenişemedi: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Corendon Alanyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 22:04
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Corendon Alanyaspor 27 puana yükseldi ve 11. sırada yer aldı. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 25 puana yükseldi ve 12. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya vuran Mounie'nin şutu direkten döndü. Topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Alanyaspor'un sol taraftan Hadergjonaj'la kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan seken topu önünde bulan Ümit Akdağ altı pasın gerisinden şutunu çekti, kaleci Velho topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

59'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Meschack'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte vuran Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.

79'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı

