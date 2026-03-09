Stefan Savic: Kırmızı kart sonrasında...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Stefan Savic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SAVIC'İN AÇIKLAMALARI

"Başlangıçtan itibaren iyi oynadığımız bir maçtı belki de ama başlangıçtan itbaren yine ligde kalma mücadelesi verecek bir rakibe karşı zor bir maç olacağının bilinceydik. Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Rakibimizin kontraataklardan fırsatlar bulmaya çalıştı ama önemli olan şey 3 puandı. Şunu hatırlatmak isterim; Geçen sefer verdiğim röportajda da şunu ifade etmiştim. Ligin ikinci yarısında alınacak her galibiyet ligin ilk yarısındaki alınacak galibiyetlerden daha zor olacak. Çünkü ikinci yarıda takımlar daha da fazla mücadele ediyor. "

"Umarım Arseniy Batagov'un ciddi bir sakatlığı yoktur. Takımda çok yetenekli ve geleceği parlak oyuncular var. Hem profesyonellikleri hem de karakterleriyle uzun süre katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Takımımızda farklı bir karışım var. Gençliği ve tecrübeyi birlikte görüyoruz. Oyuncular potansiyellerine ulaştıklarında Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacaklardır"