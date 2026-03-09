CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK, ligde 4 maçtır kazanamıyor!

Gaziantep FK, ligde 4 maçtır kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlılar 30 puanla 10. sırada bulunuyor. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 11:39
Gaziantep FK, ligde 4 maçtır kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, ardından oynadığı Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

Samsunspor ile geçen hafta deplasmanda golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlılar, 8 Mart'ta da sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligdeki son 4 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, sezondaki 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İBB davasında ucuz şov! Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ilk dakikadan salonu karıştırdı | Mahkeme heyeti salonu terk etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı?
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia! Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia! 12:18
Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 12:01
Galatasaray İngiliz takımlarına karşı formda! Galatasaray İngiliz takımlarına karşı formda! 11:53
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta! Trendyol 1. Lig'de 30. hafta! 11:30
Kadınlar Günü'ne özel Golf Turnuvası! Kadınlar Günü'ne özel Golf Turnuvası! 11:21
VakıfBank'ta hedef yarı final! VakıfBank'ta hedef yarı final! 11:13
Daha Eski
Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! 11:11
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! 10:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! 10:51
Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri 10:50
Rockets, Spurs'e 145-120 yenildi! Rockets, Spurs'e 145-120 yenildi! 10:43
Fenerbahçe şampiyonluk umuduna tutundu! Fenerbahçe şampiyonluk umuduna tutundu! 10:24