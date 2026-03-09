Paul Onuachu: Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekip adına 2 gol kaydeden Paul Onuachu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ONUACHU'NUN AÇIKLAMALARI

"Bu tür maçlarda önemli olan 3 puanı elde edebilmek ve istediğimizi elde ettik. Zor bir deplasman maçındaydık. Kırmızı karttan sonra rakibin de hakkını vermek lazım. Biz de bulduğumuz fırsatları değerlendirdik Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk ve güzel bir galibiyet aldık. Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor. Her maç olabildiğince fazla gol atmaya çalışıyorum. 20 gol kolay atılacak goller değil. Bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Takım arkadaşlarım bana büyük yardımda bulundu. Bu gollerde onların da büyük payı var"