CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan maç sonu hakem tepkisi!

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan maç sonu hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 23:21
Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan maç sonu hakem tepkisi!

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un iyi mücadele ettiğini ancak puan alamadığını söyledi.

Kayserispor'un sahada iyi futbol sergilediğini belirten Açıkalın, "Bizim tabii ki Trabzonspor camiası, takımı ve yönetimiyle içeride ve dışarıda dostluklarımız var. Bu konuşmaların hepsi onlardan bağımsızdır. Onları tabii sadece tebrik edebilirim. Kendi oyuncularımızı da 8. dakikadan 90+5'e kadar 10 kişi olağanüstü mücadele ettikleri için hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." diye konuştu.

Açıkalın, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir oyun sergileyen Kayserispor futbolcularını ve desteklerini sürdüren taraftarlara teşekkür etti.

Hakem kararlarını eleştiren Açıkalın, şunları kaydetti:

"Özgür Yankaya senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Bu zamana kadar ben başkan olarak hiçbir hakemin hakkında konuşmadım ama bundan sonra yeter. Bu kararları neye göre verdin Cihan Aydın? Bu şehrin hakkını nasıl yedin. Trabzon'la Beşiktaş'ın kendi içerisinde 3'üncülük mücadelesi olabilir. Bizim dışımızda olan konular. Biz ilgilenen konular değil bunlar. Kayserispor burada bir karakter ortaya koyuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Ne hakla buna müdahale ediyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu gece istifa etmelisin. Federasyon başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bizim şu anda bulunduğumuz görevleri yıllarca yaptınız. Lütfen bu konuya müdahale ediniz. Eyüpspor maçında haksız yere ofsayttan gol yiyoruz. Yine VAR'da Özgür Yankaya var. Yetmemiş, doymamış, bugün bir daha vermişler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Kayserispor. Bakın büyük gelir size, yutamazsınız. O yüzden biz onurumuzla mücadele vermeye çalışıyoruz. Hakemlerin içerisinde olduğu pislikleri de zaten federasyon ortaya çıkarttı. Artık kimin hangi pislik içerisinde olduğunu da bilmiyoruz. Yani söyleyecek söz, kelime bulamıyorum."

Açıkalın, haklıyken haksız duruma düşmek istemediklerini ancak Kayserispor'un hakkını da kimseye yedirmeyeceklerini dile getirdi.

Karşılaşmadaki pozisyonlara değinen Açıkalın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son dakikada gözümüzün önünde el var. Son adam düşürüldü kart verilmiyor. VAR hakemi, o penaltı pozisyonunda niye çağırmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ofsaytı göstermek için çağırmış. Ya biz mi şaşırdık bilmiyoruz. Haftaya biz Samsun'dayız Özgür Yankaya oraya da bekliyorum seni. Biz buradayız. Sizi de bekliyoruz. Evet arife günü burada saat 16.00'da maç veren arkadaş, seni de buraya bekliyoruz. Biz Kayserispor'uz, düşüremeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Boşuna hak yemeyin. Görevinizi düzgün yapın. Söyleyin başından sonucu, nasıl yapılacaksa biz de ona göre yapalım. Operasyona gerek yok. Kayserispor bugün çok güzel oyun oynadı. Hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Ama ben her hafta açılama yapmaktan bıktım. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında çok maşallah süper tebrik ediyorum, yani milimetreyi bulabilecek kadar zekaya sahipler. Sanırım mesajlarım yerine ulaştı."

Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı!
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra...
DİĞER
Ünlü şarkıcı Çelik'ten kalpleri ısıtan itiraf! "6 gün boyunca oradaydım..."
Başkan Erdoğan'dan İran'a uyarı: Kimse yanlış hesap yapmamalı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi!
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 22:45
Manisa'da kazanan Anadolu Efes! Manisa'da kazanan Anadolu Efes! 22:37
Stefan Savic: Kırmızı kart sonrasında... Stefan Savic: Kırmızı kart sonrasında... 22:33
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 22:30
Zubkov: Rakibin kırmızı kart görmesi... Zubkov: Rakibin kırmızı kart görmesi... 22:20
Rodri'ye para cezası! Rodri'ye para cezası! 22:06
Daha Eski
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 22:01
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 21:54
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:59
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 20:15
Mili Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı! Mili Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı! 20:02
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 19:48