Süper Lig'de 5 haftadır galibiyeti olmayan Göztepe, geçen sezonki ikinci yarı çöküşünü tekrar yaşıyor. İlk yarıyı 4. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, ara transfer eleştirileriyle gündemde. İşte detaylar...

Göztepe'de 5 haftadır galibiyet yok!

Süper Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen ve Avrupa potasından çıkan Göztepe'nin durumu, taraftarlarına geçen sezonki performansı hatırlatıyor. Süper Lig'e döndüğü geçen yıl sezonun ilk yarısını çok iyi bir performansla 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Göz-Göz, ikinci yarıda 11 hafta boyunca galip gelemeyince yarışta geriye düştü. İzmir temsilcisi ikinci yarı boyunca toplam 19 puan alınca sezonu 50 puanla sekizinci sırada bitirebildi.

Bu sezona da teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yine iyi başlayan Göz-Göz, ilk yarıyı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla dördüncü sırada bitirdi. İkinci yarıya Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalıp ardından evinde Fatih Karagümrük'ü yense de sonrasında düşüşe geçti.

ARA TRANSFERLER ELEŞTİRİ ALDI

Son 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Göz-Göz, ikinci devrede 8 haftada 10 puan toplayabildi. Son iki sezondur takım iyi giderken ara transfer döneminde özellikle ileri uca yapılan takviyeler eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu sezon Michael Olaitan'ı devrede Beşiktaş'a sattıktan sonra hücumda skor üretmekte güçlük yaşayan Göztepe, bu hafta cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacağı maçta yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Göz-Göz'ün Alanya randevusu sonrası hafta içinde yine evinde oynaması gereken Galatasaray maçı ise rakibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

