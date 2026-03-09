Fatih Tekke: 3-0'dan sonra...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 22:58
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Rakibin 10 kişi kalmasıyla lehimize dönen bir oyun. 10 kişiyken 2 fırsat yakaladılar zora soktular. Eksikler devam ediyor ne yaptıysak çözüm bulamıyoruz. 10 kişi Trabzonspor'a oynamak kolay değil. Güzel anlarda goller bulduk. 3-0 olduktan sonra oyun kontrolü ve kontrolsüzlük arasında dengesizlik yaşadık. Çok basit kayıplarla rakibimiz canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Oyuncularıma da söyledim bunu içerde.rakip 10 kişi de olsa bu işlerin şakası yok. Penaltı, kırmızı nasıl onlara olduysa bize de olabilirdi. Galip gelmek çok değerli."

"Bizim de eksiklerimiz vardı, şimdi Rize maçı var. Yine çok zor son periyota girdik her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız, daha istekli, sadece bireyselliğe iş düştüğünde hata yaparız. Bu maç zor geçti ama kırmızı kartla lehimize oldu. 3-0'dan sonra bıraktık gibi durum oldu bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. Sadece topa sahip olmak değil, gittiğinizde atak hücum yapacaksınız. Galibiyet en değerlisiydi, yolumuza devam ediyoruz."

"Batagov'a yarın bakılacak, Benjamin için net diyemiyorum ama Tim yetişecek gibi duruyor. Kart görmeden oyunu bitirebildik, şimdi dönüp dinleneceğiz, zor bir maçımız var hazırlanacağız."

Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı!
