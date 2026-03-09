Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda liderliğini sürdürmek için Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 12:01
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında 10 Mart'ta İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

SamElyon Arena'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda averajla ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında konuk olduğu Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını deplasmanda 94-81 mağlup etti.

İsrail temsilcisi ise 4 mağlubiyetle 4. ve son sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk mücadelede Galatasaray MCT Technic, rakibini 86-81 yendi.

SON DAKİKA
