Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu kaydederken, 53. dakikada Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı gol farkı üçe çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golü 83. dakikada German Onugkha attı.
Zecorner Kayserispor'da Dorukhan Toköz, 8. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını erken dakikalarda 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54'e yükseltirken, Zecorner Kayserispor 20 puanda kaldı.