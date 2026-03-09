Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu kaydederken, 53. dakikada Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı gol farkı üçe çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golü 83. dakikada German Onugkha attı.

Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

Zecorner Kayserispor'da Dorukhan Toköz, 8. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını erken dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54'e yükseltirken, Zecorner Kayserispor 20 puanda kaldı.

Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

